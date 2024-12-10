Ливерпуль проявляет интерес к защитнику Болоньи

Сам Беукема присоединился к "Болонье" из "АЗ Алкмара" в прошлом году. Голландец по-новому раскрылся под руководством бывшего тренера итальянского клуба Тьяго Мотты и продолжает демонстрировать высокий уровень игры и в этом сезоне.

По информации TEAMtalk, "Ливерпуль" внимательно следит за выступлениями центрального защитника, поскольку Арне Слот является давним поклонником футболиста. Менеджер "красных" хотел подписать 26-летнего игрока еще когда он тренировал "Фейеноорд", однако Беукема тогда перешел в "АЗ". Кроме того, его последнее выступление в Серии А с "Ювентусом" (2:2) не осталось незамеченным: игрок имеет 100% показатель успешности в воздушных дуэлях, а также лидировал в матче по количеству передач и касаний мяча в составе "Болоньи". "Красные" рассматривают нидерландца как потенциальную покупку летом 2025 года. "Болонья" не намерена отпускать его в январе, и командам, возможно, придется заплатить по меньшей мере 25 млн евро, чтобы обеспечить его подписание, хотя эта сумма может увеличиться по мере увеличения количества претендентов.

Добавим, что в этом сезоне Сам Беукема провел 19 матчей и отметился одним ассистом.