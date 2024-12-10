"Примите вызов". Гвардиола рассказал о своем послании подопечным

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своем обращении к игрокам "горожан" ввиду неудачных результатов клуба в последнее время.

"Я сказал игрокам: не чувствуйте себя виноватыми, пожалуйста.

Примите вызов. Теперь будет сложнее, и, возможно, в конце мы получим больше удовлетворения от того, как мы будем вести себя в этих проблемных ситуациях, чем в других сезонах, когда мы выигрывали чемпионский титул", - сказал испанец на пресс-конференции.