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"Примите вызов". Гвардиола рассказал о своем послании подопечным
Что сказал Пеп?
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своем обращении к игрокам "горожан" ввиду неудачных результатов клуба в последнее время.
"Я сказал игрокам: не чувствуйте себя виноватыми, пожалуйста.
Примите вызов. Теперь будет сложнее, и, возможно, в конце мы получим больше удовлетворения от того, как мы будем вести себя в этих проблемных ситуациях, чем в других сезонах, когда мы выигрывали чемпионский титул", - сказал испанец на пресс-конференции.
Завтра, 11 декабря, "Сити" сыграет на выезде с "Ювентусом" в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.
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