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"Примите вызов". Гвардиола рассказал о своем послании подопечным

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Что сказал Пеп?

"Примите вызов". Гвардиола рассказал о своем послании подопечным

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своем обращении к игрокам "горожан" ввиду неудачных результатов клуба в последнее время.

"Я сказал игрокам: не чувствуйте себя виноватыми, пожалуйста.

Примите вызов. Теперь будет сложнее, и, возможно, в конце мы получим больше удовлетворения от того, как мы будем вести себя в этих проблемных ситуациях, чем в других сезонах, когда мы выигрывали чемпионский титул", - сказал испанец на пресс-конференции.

Завтра, 11 декабря, "Сити" сыграет на выезде с "Ювентусом" в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.

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Хосеп Гвардиола АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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