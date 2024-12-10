Лестер хочет вернуть воспитанника академии в родной клуб

Кирнан Дьюсбери-Холл летом перешел в "Челси" за 30 млн фунтов стерлингов. Центральный полузащитник был важной частью "Лестера", благодаря которому клуб вернулся в АПЛ из Чемпионшипа в прошлом сезоне. Однако в составе лондонцев игрок не занимает ведущее место и Энцо Мареска готов его отпустить.

Как сообщает Football Insider, "Лестер" может сделать сенсационный шаг и вернуть англичанина зимой. "Лисы" хотят арендовать полузащитника у "синих" и гарантируют ему игровое время в Премьер-лиге, которого он не имеет сейчас в Лондоне.

Добавим, что в этом сезоне Кирнан Дьюсбери-Холл сыграл 13 матчей и отметился одним забитым мячом.