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Лестер хочет вернуть воспитанника академии в родной клуб
Игрок также мог бы быть заинтересован в таком переходе
Getty Images / Global Images Ukraine
Кирнан Дьюсбери-Холл летом перешел в "Челси" за 30 млн фунтов стерлингов. Центральный полузащитник был важной частью "Лестера", благодаря которому клуб вернулся в АПЛ из Чемпионшипа в прошлом сезоне. Однако в составе лондонцев игрок не занимает ведущее место и Энцо Мареска готов его отпустить.
Как сообщает Football Insider, "Лестер" может сделать сенсационный шаг и вернуть англичанина зимой. "Лисы" хотят арендовать полузащитника у "синих" и гарантируют ему игровое время в Премьер-лиге, которого он не имеет сейчас в Лондоне.
Добавим, что в этом сезоне Кирнан Дьюсбери-Холл сыграл 13 матчей и отметился одним забитым мячом.
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