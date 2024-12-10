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Лестер хочет вернуть воспитанника академии в родной клуб

Англия

Игрок также мог бы быть заинтересован в таком переходе

Лестер хочет вернуть воспитанника академии в родной клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

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Кирнан Дьюсбери-Холл летом перешел в "Челси" за 30 млн фунтов стерлингов. Центральный полузащитник был важной частью "Лестера", благодаря которому клуб вернулся в АПЛ из Чемпионшипа в прошлом сезоне. Однако в составе лондонцев игрок не занимает ведущее место и Энцо Мареска готов его отпустить.

Как сообщает Football Insider, "Лестер" может сделать сенсационный шаг и вернуть англичанина зимой. "Лисы" хотят арендовать полузащитника у "синих" и гарантируют ему игровое время в Премьер-лиге, которого он не имеет сейчас в Лондоне.

Добавим, что в этом сезоне Кирнан Дьюсбери-Холл сыграл 13 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Челси (Лондон) Лестер Сити Киран Дьюсбери-Холл
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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