Талантливый бразилец рассказал, какой номер он хочет взять, когда перейдет в Челси

17-летний Эстевао Виллиан рассказал, какой номер он собирается взять в "Челси", а также юный талант рассказал о том на какой позиции ему нравится играть больше всего.

"Я не отдаю какое-то особое предпочтение номерам, но мне очень нравится 41-й номер, под которым я играю за "Палмейрас" сейчас. Если мне позволят взять этот номер в "Челси", то это было бы здорово".

"На поле я всегда выполняю роль десятого номера (плеймейкера), но я часто смещаюсь на фланг, чтобы играть один на один против соперника. Я очень уважаю решение главного тренера команды, который хочет, чтобы я играл на фланге. Возможно, в будущем я буду играть там, где мне комфортнее, в центре", — добавил Эстевао для ESPN Brazil.

Напомним, что в июле 2025 года Эстевао Виллиан станет полноценным игроком "Челси". Руководство "синих" уже оформило все необходимые документы о его подписании с "Палмейраса" за 34 миллиона евро.

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В этом сезоне 17-летний вундеркинд забил 19 голов и отдал 12 ассистов в 50 матчах за бразильский клуб во всех турнирах. Он является одним из лучших бомбардиров чемпионата своей страны в этом году.