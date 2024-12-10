  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Талантливый бразилец рассказал, какой номер он хочет взять, когда перейдет в Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талантливый бразилец рассказал, какой номер он хочет взять, когда перейдет в Челси

Англия

Футболист присоединится к клубу в 2025 году

Талантливый бразилец рассказал, какой номер он хочет взять, когда перейдет в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17-летний Эстевао Виллиан рассказал, какой номер он собирается взять в "Челси", а также юный талант рассказал о том на какой позиции ему нравится играть больше всего.

"Я не отдаю какое-то особое предпочтение номерам, но мне очень нравится 41-й номер, под которым я играю за "Палмейрас" сейчас. Если мне позволят взять этот номер в "Челси", то это было бы здорово".

Читайте такжеРоналдо - о будущем игроке Челси: "Он очень талантлив, как и Ямаль"

"На поле я всегда выполняю роль десятого номера (плеймейкера), но я часто смещаюсь на фланг, чтобы играть один на один против соперника. Я очень уважаю решение главного тренера команды, который хочет, чтобы я играл на фланге. Возможно, в будущем я буду играть там, где мне комфортнее, в центре", — добавил Эстевао для ESPN Brazil.

Напомним, что в июле 2025 года Эстевао Виллиан станет полноценным игроком "Челси". Руководство "синих" уже оформило все необходимые документы о его подписании с "Палмейраса" за 34 миллиона евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 17-летний вундеркинд забил 19 голов и отдал 12 ассистов в 50 матчах за бразильский клуб во всех турнирах. Он является одним из лучших бомбардиров чемпионата своей страны в этом году.

По теме
yellow-arrow
Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к основному игроку МЮ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед готов в январе рассмотреть трансферные предложения по своему звездному нападающему
yellow-arrow
Наполи настроен на подписание левого защитника Арсенала
Челси (Лондон) Палмейрас (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN Brazil
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости