Лидер Вест Хэма посвятил победу в последнем матче АПЛ форварду своей команды

Один из лидеров "Вест Хэма" Томаш Соучек после домашней победы над "Вулверхэмптоном" (2:1) рассказал, что посвятил эту победу форварду команды Майклу Антонио, который недавно попал в серьезное ДТП.

"Мой гол и победа в этом матче были для Майкла Антонио. Я сказал себе перед игрой, что хочу забить как можно больше голов в этом матче, потому что он играл за этот клуб еще до того, как я сюда пришел, и он является одним из моих самых любимых игроков в команде", — сказал Соучек после игры.

Отметим, что гол Томаша Соучека в ворота "Вулверхэмптона" стал для него 19-м забитым мячом, который выводил его команду вперед в матче АПЛ. Только Майкл Антонио и Марк Нобл забивали больше таких голов за "молотобойцев" в этом турнире — 34 и 24 гола соответственно.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент "Вест Хэм" занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав 18 очков после 15-ти сыгранных туров.