Манчестер Юнайтед готов в январе рассмотреть трансферные предложения по своему звездному нападающему

"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть трансферные предложения от других клубов по своему звездному нападающему уже в зимнее трансферное окно.

Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, "Манчестер Юнайтед" может продать 27-летнего Маркуса Рашфорда не позднее лета. Зимой руководство "красных дьяволов" будет открыто к предложениям от различных клубов по англичанину.

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Одной из причин, почему обсуждается продажа игрока, является его очень высокая зарплата. Клуб хочет улучшить финансовое положение, поэтому они не рассматривают своего воспитанника как неприкосновенного футболиста в составе команды. Возможная продажа Рашфорда положительно повлияет на бюджет команды и даст пространство "Манчестер Юнайтед" для маневиров летом на трансферном рынке.

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В этом сезоне Рашфорд забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 23 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Его стоимость по версии известного портала Tranfsermarkt оценивается в 60 миллионов евро.