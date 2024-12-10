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Манчестер Юнайтед готов в январе рассмотреть трансферные предложения по своему звездному нападающему
Форвард может покинуть клуб в ближайшее время
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть трансферные предложения от других клубов по своему звездному нападающему уже в зимнее трансферное окно.
Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, "Манчестер Юнайтед" может продать 27-летнего Маркуса Рашфорда не позднее лета. Зимой руководство "красных дьяволов" будет открыто к предложениям от различных клубов по англичанину.
Одной из причин, почему обсуждается продажа игрока, является его очень высокая зарплата. Клуб хочет улучшить финансовое положение, поэтому они не рассматривают своего воспитанника как неприкосновенного футболиста в составе команды. Возможная продажа Рашфорда положительно повлияет на бюджет команды и даст пространство "Манчестер Юнайтед" для маневиров летом на трансферном рынке.
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В этом сезоне Рашфорд забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 23 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Его стоимость по версии известного портала Tranfsermarkt оценивается в 60 миллионов евро.
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