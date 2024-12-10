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Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к основному игроку МЮ

Англия

Его будущее в команде остается неизвестным

Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к основному игроку МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Андре Онана прибыл на "Олд Траффорд" с большими ожиданиями, подкрепленными его блестящей игрой в "Интере", где он особенно отличился в Лиге чемпионов. Однако его игра в Англии неоднократно подвергалась критике, что вызывало сомнения его пребывания в команде в долгосрочной перспективе. Хотя он выступал хорошо, случайные ошибки и отсутствие уверенности в решающих матчах поставили под сомнение, является ли он идеальным выбором для защиты ворот "Манчестер Юнайтед".

По информации Fichajes, появились слухи, что камерунец находится на радаре ряда клубов Саудовской Аравии, которые могут попытаться получить его услуги во время предстоящего летнего трансферного окна. Имея финансовые возможности, которые позволяют им привлекать громкие имена мирового футбола, несколько саудовских команд видят в 28-летнем вратаре возможность усилить свои составы игроком международного уровня. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Андре Онана провел 21 матч, из которых 7 сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 26 мячей.

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Саудовская Аравия Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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