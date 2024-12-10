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Объявлено имя лучшего игрока ноября в АПЛ по версии PFA

Англия

Лучший футболист месяца

Объявлено имя лучшего игрока ноября в АПЛ по версии PFA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком месяца в АПЛ по итогам ноября по версии болельщиков PFA.

В голосовании от Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) 32-летний Салах обошел Мойзеса Кайседо из "Челси", Джеймса Маддисона из "Тоттенхэма", Жоау Педро из "Брайтона", а также Матеуса Кунью и Жоау Гомеса из "Вулверхэмптона".

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В ноябре Салах забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в трех матчах АПЛ. В каждом из этих трех поединков "Ливерпуль" одержал победу, в том числе благодаря египтянину.

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АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
PFA
Опубликовал: Андрей Журба
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