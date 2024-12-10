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Объявлено имя лучшего игрока ноября в АПЛ по версии PFA
Лучший футболист месяца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком месяца в АПЛ по итогам ноября по версии болельщиков PFA.
В голосовании от Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) 32-летний Салах обошел Мойзеса Кайседо из "Челси", Джеймса Маддисона из "Тоттенхэма", Жоау Педро из "Брайтона", а также Матеуса Кунью и Жоау Гомеса из "Вулверхэмптона".
Your PFA Premier League Fans’ Player of the Month for November. ????— Professional Footballers' Association (@PFA) December 10, 2024
Congrats, @MoSalah ???? pic.twitter.com/jrV9sfdS2V
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В ноябре Салах забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в трех матчах АПЛ. В каждом из этих трех поединков "Ливерпуль" одержал победу, в том числе благодаря египтянину.
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