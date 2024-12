Объявлено имя лучшего игрока ноября в АПЛ по версии PFA

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком месяца в АПЛ по итогам ноября по версии болельщиков PFA.

В голосовании от Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) 32-летний Салах обошел Мойзеса Кайседо из "Челси", Джеймса Маддисона из "Тоттенхэма", Жоау Педро из "Брайтона", а также Матеуса Кунью и Жоау Гомеса из "Вулверхэмптона".

