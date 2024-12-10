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Капитаны Вулверхэмптона и Вест Хэма сошлись в потасовке после матча
Разве это правильно?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном" (2:1) капитаны обеих команд сошлись в схватке.
Насколько можно понять из видео, Марио Лемина отказался пожать руку нападающему "молотобойцев" Джарроду Боуэну, чем спровоцировал потасовку на футбольном поле, в результате которой оба игрока и оказались на газоне "Лондон Стэдиум". Впоследствии капитан "волков" агрессивно отталкивал одного из тренеров своей команды, который хотел подойти и успокоить 31-летнего габонского полузащитника.
Go on Jarrod ????⚒️ pic.twitter.com/0VHAnsCgnh— Hammers HQ ⚒️ (@Hammers_HQ) December 9, 2024
This is definitely the final nail in the coffin for GON, can’t have reactions like this….. especially from a captain pic.twitter.com/lAOPc845AX— Chris_Fischer (@ChrisFischer_) December 9, 2024
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