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Капитаны Вулверхэмптона и Вест Хэма сошлись в потасовке после матча

Англия

Разве это правильно?

Капитаны Вулверхэмптона и Вест Хэма сошлись в потасовке после матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном" (2:1) капитаны обеих команд сошлись в схватке.

Насколько можно понять из видео, Марио Лемина отказался пожать руку нападающему "молотобойцев" Джарроду Боуэну, чем спровоцировал потасовку на футбольном поле, в результате которой оба игрока и оказались на газоне "Лондон Стэдиум". Впоследствии капитан "волков" агрессивно отталкивал одного из тренеров своей команды, который хотел подойти и успокоить 31-летнего габонского полузащитника.

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Вулверхэмптон Марио Лемина Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джаррод Боуэн
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Опубликовал: Андрей Журба
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