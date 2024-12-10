Названы игроки, которые попали в команду 15-го тура в АПЛ. Нашлось ли место для Забарного?

Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в соцсетях опубликовал команду недели по версии Алана Ширера. В символическую сборную 15-го тура чемпионата Англии не попал защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный, несмотря на высокие оценки от аналитических порталов SofaScore и WhoScored.

Следующим образом выглядит выбор легендарного нападающего:

Вратарь: Марк Флеккен

Защитники: Даниэль Муньйос, Никола Миленкович, Энтони Робинсон

Полузащитники: Джаррод Боуэн, Коул Палмер, Морган Гиббс-Уайт, Данго Уаттара

Нападающие: Бриан Мбеумо, Йоан Висса, Джейми Варди

Presenting Alan Shearer's Team of the Week! ⬇️ pic.twitter.com/ThMvf37YCL — Premier League (@premierleague) December 10, 2024

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Отметим, что лучшим тренером этого тура, по версии Ширера, стал наставник "Челси" Энцо Мареска.