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Названы игроки, которые попали в команду 15-го тура в АПЛ. Нашлось ли место для Забарного?

Англия

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Названы игроки, которые попали в команду 15-го тура в АПЛ. Нашлось ли место для Забарного?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в соцсетях опубликовал команду недели по версии Алана Ширера. В символическую сборную 15-го тура чемпионата Англии не попал защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный, несмотря на высокие оценки от аналитических порталов SofaScore и WhoScored.

Следующим образом выглядит выбор легендарного нападающего:

  • Вратарь: Марк Флеккен
  • Защитники: Даниэль Муньйос, Никола Миленкович, Энтони Робинсон
  • Полузащитники: Джаррод Боуэн, Коул Палмер, Морган Гиббс-Уайт, Данго Уаттара
  • Нападающие: Бриан Мбеумо, Йоан Висса, Джейми Варди
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Отметим, что лучшим тренером этого тура, по версии Ширера, стал наставник "Челси" Энцо Мареска.

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АПЛ Джейми Варди Никола Миленкович Джаррод Боуэн Йоан Висса Коул Палмер Бриан Мбеумо
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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