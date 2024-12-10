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Названы игроки, которые попали в команду 15-го тура в АПЛ. Нашлось ли место для Забарного?
Как вам такой выбор?
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в соцсетях опубликовал команду недели по версии Алана Ширера. В символическую сборную 15-го тура чемпионата Англии не попал защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный, несмотря на высокие оценки от аналитических порталов SofaScore и WhoScored.
Следующим образом выглядит выбор легендарного нападающего:
- Вратарь: Марк Флеккен
- Защитники: Даниэль Муньйос, Никола Миленкович, Энтони Робинсон
- Полузащитники: Джаррод Боуэн, Коул Палмер, Морган Гиббс-Уайт, Данго Уаттара
- Нападающие: Бриан Мбеумо, Йоан Висса, Джейми Варди
Presenting Alan Shearer's Team of the Week! ⬇️ pic.twitter.com/ThMvf37YCL— Premier League (@premierleague) December 10, 2024
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Отметим, что лучшим тренером этого тура, по версии Ширера, стал наставник "Челси" Энцо Мареска.
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