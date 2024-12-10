Гвардиола: Я не буду тренировать ни один другой клуб после Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Жузеп Гвардиола во время интервью для Дани Гарсии сказал, что он не собирается тренировать ни один другой клуб после того, как покинет "Манчестер Сити".

"Я не думаю, что я буду руководить каким-то другим клубом после "Манчестер Сити". Я сейчас не говорю о своем долгосрочном будущем, однако чего я точно не собираюсь делать — это покидать клуб, уезжать в другую страну и делать то же, чем я занимаюсь сейчас". "Возможно, я хотел бы работать со сборной, но это другое", — добавил Гвардиола.

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Напомним, что в конце ноября Пеп Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити" до июня 2027 года.