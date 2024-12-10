  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Я не буду тренировать ни один другой клуб после Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Я не буду тренировать ни один другой клуб после Манчестер Сити

Англия

Испанский тренер сделал громкое заявление

Гвардиола: Я не буду тренировать ни один другой клуб после Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Жузеп Гвардиола во время интервью для Дани Гарсии сказал, что он не собирается тренировать ни один другой клуб после того, как покинет "Манчестер Сити".

"Я не думаю, что я буду руководить каким-то другим клубом после "Манчестер Сити". Я сейчас не говорю о своем долгосрочном будущем, однако чего я точно не собираюсь делать — это покидать клуб, уезжать в другую страну и делать то же, чем я занимаюсь сейчас".

"Возможно, я хотел бы работать со сборной, но это другое", — добавил Гвардиола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в конце ноября Пеп Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити" до июня 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Названы игроки, которые попали в команду 15-го тура в АПЛ. Нашлось ли место для Забарного?
yellow-arrow
Капитаны Вулверхэмптона и Вест Хэма сошлись в потасовке после матча
yellow-arrow
Английские топ-клубы готовы вести борьбу с Барселоной за подписание талантливого форварда из Лиги 1
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube "Dani García"
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости