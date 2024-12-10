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Шесть защитников Арсенала пропустили тренировку перед следующим матчем в ЛЧ. Что известно о состоянии Зинченко?

Англия

В составе канониров есть серьезная проблема

Шесть защитников Арсенала пропустили тренировку перед следующим матчем в ЛЧ. Что известно о состоянии Зинченко?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" столкнулся с серьезными проблемами, поскольку сразу шесть защитников команде не были готовы к тренировке с общей группой игроков накануне домашнего матча в Лиге чемпионов против "Монако".

Сообщается, что на открытой тренировке "Арсенала" отсутствовали следующие игроки: Габриэль Магальяеш, Риккардо Калафиори, Юрриен Тимбер и Александр Зинченко. Последние двое тренировались по индивидуальной программе.

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Также до сих пор остаются травмированными Бен Уайт, Такехиро Томиясу и Томас Парти, который тоже может сыграть в защите.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Монако" состоится на стадионе "Эмирейтс" в эту среду, 11-го декабря. Начало игры в 22:00. Предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Напомним, что Зинченко вернулся в стартовый состав "Арсенала" на игру с "Манчестер Юнайтед" в предыдущем туре АПЛ, однако на матч против "Фулхэма" украинец даже не попал в заявку из-за повреждения.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Томас Партей Габриэл Магальяэс Риккардо Калафиори Юрриен Тимбер
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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