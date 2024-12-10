Брайтон приближается к завершению трансфера бывшего одноклубника Кривцова в Интер Майами

Английский "Брайтон" приближается к заключению трансфера талантливого хавбека из "Интера Майами".

Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, Диего Гомес уже прибыл в Англию, чтобы завершить свой переход в "Брайтон", который будет официально оформлен в январе.

Отмечается, что 21-летний парагвайский полузащитник перейдет из "Интера Майами" за сумму в размере более 15 миллионов долларов, включая бонусы, которые потенциально увеличить сумму трансфера до 18 миллионов.

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В этом сезоне Гомес провел 24 матча за американский клуб в MLS, отметившись 5 голами и 6 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.