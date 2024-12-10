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Было не до дерби. В сети появилось видео погоды в Ливерпуле в прошлую субботу

Англия

В таких условиях проводить дерби было бы странно

Было не до дерби. В сети появилось видео погоды в Ливерпуле в прошлую субботу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сети появилось видео погоды в Ливерпуле в день дерби.

В день матча между "Эвертоном" и "Ливерпулем" на город надвинулся шторм Дассон. Утром город был затоплен.

В таких условиях матч проводить было нереально и его перенесли. Кадры попали на видео.

Напомним, что из-за шторма Дассон отменили не только ливерпульское дерби, но и несколько матчей Чемпионшипа, Первой Лиги и субботние матчи чемпионата Уэльса.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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