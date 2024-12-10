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Арсенал хочет подписать сенсационного нападающего из АПЛ

Англия
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Арсенал хочет подписать сенсационного нападающего из АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арсенал заинтересован в подписании сенсационного форварда.

Как сообщает издание Fichajes, "Арсенал" находится в постоянном поиске нового нападающего, так как руководство клуба стремится усилить состав команды. Одним из вариантов для "канониров" является Жоау Педро из "Брайтона", который в этом сезоне приятно поразил лондонский клуб своей игрой.

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Известно, что "Арсенал" готов заплатить за 23-летнего игрока 65 миллионов евро. Микель Артета считает, что молодой и динамичный бразилец может стать ключевым игроком команды в будущем и поможет "канонирам" вести борьбу за трофеи.

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В этом сезоне Жоау Педро забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 9 матчах за "Брайтон" в АПЛ. Его стоимость по версии известного сайта Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Жоау Педро
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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