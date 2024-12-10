Бывший хавбек Арсенала сравнил Эмери с Артетой, а также рассказал о причине его неудач в Англии

Бывший хавбек "Барселоны" и "Арсенала" Денис Суарес дал интервью для издания The Athletic, в котором он рассказал о причинах своего перехода в лондонский клуб, и о том, что пошло не так для него в Англии.

"Честно говоря, мне до сих пор обидно. Я перешел в "Арсенал", но имел физические проблемы. Я не смог показать свой уровень, сколько бы я ни старался. Я уверен, что все было бы иначе, если бы я был в отличной форме. Я считаю, что "Арсенал" — это фантастический клуб. Для меня честь сказать, что я играл за "Арсенал", один из лучших клубов в мире. Однако этот переход был разочарованием не только для меня, но и для Унаи Эмери, который пригласил меня в команду, а его за это сильно критиковали".

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"Унаи замечательный тренер. Я думаю, что в "Арсенале" с ним поступили не очень несправедливо. Он стал заменой для Арсена Венгера, который работал в клубе много лет. Люди не были такими терпеливыми с ним, как это было с Венгером в определенные моменты. Я думаю, что ему не дали завершить свою работу". "Сейчас "Арсенал" очень хорошо играет под руководством Микеля Артеты, но то же самое могло быть и с Унаи. Вы просто должны взглянуть на работу Унаи в "Астон Вилле". Если бы он остался в команде, то "Арсенал" боролся бы за трофеи АПЛ и Лиги чемпионов. Тем не менее я думаю, что ни один игрок из его команды не попал бы сегодня в состав "Арсенала", — добавил Суарес.

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Напомним, что Денис Суарес присоединился к "Арсеналу" в январе 2019 года на правах аренды из "Барселоны" до конца сезона. Испанский хавбек провел лишь 6 матчей в составе "канониров" во всех турнирах.