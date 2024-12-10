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Полузащитник Ливерпуля получил длительный отдых. Известно почему

Англия

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Полузащитник Ливерпуля получил длительный отдых. Известно почему

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" получил длительный отдых.

Алексис Мак Алисстер сможет отдохнуть до двух недель. Жёлтая карточка, полученная в матче "Ньюкасла", 4 декабря стала 5-й для полузащитника и дисквалифицировала игрока на следующий матч.

Поскольку дерби с "Эвертоном" перенесено, то полузащитник пропустит матч с "Фулхэмом" 14 декабря.

Также Мак Аллистер не поможет "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов. Полученное предупреждение в матче против "Реала" дало футболисту отдых в матче против "Жироны" 10 декабря.

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Если Арне Слот решит дать Мак Аллистеру отдых на матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" 18 декабря, то аргентинец получит 2 недели полноценного отдыха и выйдет 22 декабря в матче против "Тоттенхэма".

Если же нидерландский тренер решит иначе – полузащитник отдохнёт неделю.

В этом сезоне Алексис Мак Аллистер сыграл в 21-й игре за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил 2 гола.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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