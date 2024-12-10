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Полузащитник Ливерпуля получил длительный отдых. Известно почему
Возможно, это пойдёт на пользу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" получил длительный отдых.
Алексис Мак Алисстер сможет отдохнуть до двух недель. Жёлтая карточка, полученная в матче "Ньюкасла", 4 декабря стала 5-й для полузащитника и дисквалифицировала игрока на следующий матч.
Поскольку дерби с "Эвертоном" перенесено, то полузащитник пропустит матч с "Фулхэмом" 14 декабря.
Также Мак Аллистер не поможет "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов. Полученное предупреждение в матче против "Реала" дало футболисту отдых в матче против "Жироны" 10 декабря.
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Если Арне Слот решит дать Мак Аллистеру отдых на матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" 18 декабря, то аргентинец получит 2 недели полноценного отдыха и выйдет 22 декабря в матче против "Тоттенхэма".
Если же нидерландский тренер решит иначе – полузащитник отдохнёт неделю.
В этом сезоне Алексис Мак Аллистер сыграл в 21-й игре за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил 2 гола.
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