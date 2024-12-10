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Экс-арбитр АПЛ выразил мнение о ситуации со скандальным арбитром лиги
Когда-то они работали вместе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-арбитр АПЛ выразил мнение о ситуации со скандальным арбитром лиги.
Дэвид Мосс, в одно время работавший с Дэвидом Кутом, сказал что всегда нужно быть осторожным.
"Вы всегда должны быть осторожны, как судья на матче, в том, как вы себя ведёте и с кем общаетесь. Важно иметь узкий круг друзей, которым вы доверяете. А ещё нужно жить в соответствии со своей должностью.
Дэвид — хороший парень, и я всегда считал его трудолюбивым, усердным и рассудительным", - сказал Мосс.
Мосс считает, что этот эпизод навредил репутации PGMOL, но экс-арбитр надеется, что английские судьи продолжат пользоваться уважением и будут заинтересованы в успехе игры.
"Публика должна понимать, что в течение многих лет английские судьи пользовались большим уважением во всём мире, потому что они никогда не были замешаны в договорных матчах или чём-то подобном. Эти люди преданы своей профессии и очень усердно работают.
К сожалению, эти истории, независимо от того, верите вы в них или нет, несомненно, нанесут ущерб. У некоторых болельщиков уже сложилось такое представление о судьях, и это подольёт масла в огонь.
Все люди, с которыми я работал, всегда были заинтересованы в успехе игры. И я надеюсь, что так будет и дальше", - высказался Мосс.
9 декабря PGMOL официально заявил об увольнении Дэвида Кута.
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