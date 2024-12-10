Экс-арбитр АПЛ выразил мнение о ситуации со скандальным арбитром лиги.

Дэвид Мосс, в одно время работавший с Дэвидом Кутом, сказал что всегда нужно быть осторожным.

"Вы всегда должны быть осторожны, как судья на матче, в том, как вы себя ведёте и с кем общаетесь. Важно иметь узкий круг друзей, которым вы доверяете. А ещё нужно жить в соответствии со своей должностью. Дэвид — хороший парень, и я всегда считал его трудолюбивым, усердным и рассудительным", - сказал Мосс.

Мосс считает, что этот эпизод навредил репутации PGMOL, но экс-арбитр надеется, что английские судьи продолжат пользоваться уважением и будут заинтересованы в успехе игры.

"Публика должна понимать, что в течение многих лет английские судьи пользовались большим уважением во всём мире, потому что они никогда не были замешаны в договорных матчах или чём-то подобном. Эти люди преданы своей профессии и очень усердно работают. К сожалению, эти истории, независимо от того, верите вы в них или нет, несомненно, нанесут ущерб. У некоторых болельщиков уже сложилось такое представление о судьях, и это подольёт масла в огонь. Все люди, с которыми я работал, всегда были заинтересованы в успехе игры. И я надеюсь, что так будет и дальше", - высказался Мосс.

9 декабря PGMOL официально заявил об увольнении Дэвида Кута.