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Брайтон подписал парагвайского полузащитника из Интер Майами

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Брайтон подписал парагвайского полузащитника из Интер Майами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брайтон" объявил о подписании парагвайского полузащитника Диего Гомеса из "Интер Майами".

Детали контракта не сообщаются, но известно, что договор вступит в силу с января 2024 года.

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 15 миллионов долларов США, плюс дополнительные бонусы. Переговоры между клубами длились несколько месяцев, и наконец-то стороны пришли к согласию по условиям перехода.

Диего в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

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Источник:
brighton
Опубликовал: Екатерина Власова
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