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Брайтон подписал парагвайского полузащитника из Интер Майами
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" объявил о подписании парагвайского полузащитника Диего Гомеса из "Интер Майами".
Детали контракта не сообщаются, но известно, что договор вступит в силу с января 2024 года.
По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 15 миллионов долларов США, плюс дополнительные бонусы. Переговоры между клубами длились несколько месяцев, и наконец-то стороны пришли к согласию по условиям перехода.
Диего в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
We have agreed the signing of Diego Gomez, on undisclosed terms from MLS club Inter Miami. Diego joins on 1 January 2025, subject to the usual regulatory processes! ????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 10, 2024
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