Брайтон подписал парагвайского полузащитника из Интер Майами

"Брайтон" объявил о подписании парагвайского полузащитника Диего Гомеса из "Интер Майами".

Детали контракта не сообщаются, но известно, что договор вступит в силу с января 2024 года.

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 15 миллионов долларов США, плюс дополнительные бонусы. Переговоры между клубами длились несколько месяцев, и наконец-то стороны пришли к согласию по условиям перехода.



Диего в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

We have agreed the signing of Diego Gomez, on undisclosed terms from MLS club Inter Miami. Diego joins on 1 January 2025, subject to the usual regulatory processes! ????