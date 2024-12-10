"Я хочу справедливости". Моуринью прокомментировал обвинения в адрес Ман Сити

Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", поделился своими мыслями об обвинениях "Манчестер Сити" в нарушении правил Премьер-лиги и финансового фэйр-плей.

"Мы с Пепом работали вместе, мы любим друг друга. Это неправда, что я хочу, чтобы "Манчестер Сити" вылетел. Я хочу справедливости.

Маленькие команды могут быть наказаны за нарушение финансового фэйр-плей, даже если они превышают лимиты на 5 или 10 евро. Я также страдал от ограничений в "Роме". Я не думаю, что это справедливо", - сказал Моуринью.