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"Я хочу справедливости". Моуринью прокомментировал обвинения в адрес Ман Сити
Специалист высказал свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", поделился своими мыслями об обвинениях "Манчестер Сити" в нарушении правил Премьер-лиги и финансового фэйр-плей.
"Мы с Пепом работали вместе, мы любим друг друга. Это неправда, что я хочу, чтобы "Манчестер Сити" вылетел. Я хочу справедливости.
Маленькие команды могут быть наказаны за нарушение финансового фэйр-плей, даже если они превышают лимиты на 5 или 10 евро. Я также страдал от ограничений в "Роме". Я не думаю, что это справедливо", - сказал Моуринью.
Напомним, Премьер-Лига обвинила "Манчестер Сити" в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
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