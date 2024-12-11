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Один из самых известных клубов АПЛ сделал трансфер Мудрика приоритетным на зиму, – SixSports
Украинец может перейти в другой английский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Михаил Мудрик уже в ближайшее время может сменить прописку. При этом ему не придется менять чемпионат.
Один из самых известных и титулованных клубов АПЛ "Манчестер Юнайтед" сделал трансфер Михаила приоритетным на зиму. Источник отмечает, что "красные дьяволы" приложат максимум усилий, чтобы совершить сделку.
МЮ считает украинского футболиста качественным активом, который поможет команде решить проблемы в атаке. Согласно этой информации, "Челси" не против переговоров. В последний раз вингер появлялся на поле в Премьер-лиге месяц назад, отыграв 23 минуты в поединке против "Арсенала" (1:1).
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