Ньюкасл следит за вингером чемпиона Эредивизии

"Ньюкасл" планирует определенные изменения в составе команды в ближайшее время. Руководство клуба готово продать Альмирона и Триппьера, которые в этом сезоне уже не играют важной роли в Эдди Гау, а на полученные средства планируют приобрести игрока в атакующую зону.

По информации The Telegraph, "Ньюкасл" следит за Йоханом Бакайоко из "ПСВ". Бельгийский вингер был заметной фигурой на встречах по подбору персонала, но источники признают, что заключить сделку в январе будет чрезвычайно сложно, поскольку клуб из Эйндховена не желает терять одного из лучших игроков посреди сезона. Сопротивление "ПСВ" означает, что "Ньюкаслу", возможно, придется подождать до лета, чтобы осуществить переход, но их интерес к Бакайоко свидетельствует об изменении подхода в стратегии подбора игроков.

Добавим, что в этом сезоне Йохан Бакайоко провел 21 матч, где отметился 6 голами и 3 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 млн евро.