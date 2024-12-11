Челси не собирается отпускать одного из центральных защитников в зимнее трансферное окно

Недавно стало известно об интересе со стороны "Вест Хэма" к Тосину Адарабиойо из "Челси". "Молотобойцы" имеют проблемы в центре защиты и ищут возможности усилиться в январе.

По информации Football Insider, "синие" не собираются отпускать зимой 27-летнего игрока. Энцо Мареска стремится сохранить весь основной состав команды в январе, поскольку "Челси" имеет сильные позиции в чемпионате и кубковых соревнованиях. Англичанин находится позади таких игроков, как Леви Колвилл, Аксель Дисаси и Бенуа Бадьяшиль в иерархии центральных защитников.

Отметим, что в этом сезоне Тосин Адарабиойо провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом.