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Челси не собирается отпускать одного из центральных защитников в зимнее трансферное окно

Англия

Мареска и дальше заинтересован в услугах этого игрока

Челси не собирается отпускать одного из центральных защитников в зимнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно стало известно об интересе со стороны "Вест Хэма" к Тосину Адарабиойо из "Челси". "Молотобойцы" имеют проблемы в центре защиты и ищут возможности усилиться в январе.

По информации Football Insider, "синие" не собираются отпускать зимой 27-летнего игрока. Энцо Мареска стремится сохранить весь основной состав команды в январе, поскольку "Челси" имеет сильные позиции в чемпионате и кубковых соревнованиях. Англичанин находится позади таких игроков, как Леви Колвилл, Аксель Дисаси и Бенуа Бадьяшиль в иерархии центральных защитников.

Отметим, что в этом сезоне Тосин Адарабиойо провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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