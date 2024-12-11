  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета не исключил возможности усиления состава Арсенала в январе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета не исключил возможности усиления состава Арсенала в январе

Англия

Тренер канониров говорит, что клуб уже работает над этим вопросом

Артета не исключил возможности усиления состава Арсенала в январе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отметил, что клуб может воспользоваться зимним трансферным окном для того, чтобы усилить состав команды.

"Это окно дает нам возможность укрепить команду, если мы чувствуем, что это нужно сделать. Мы понимаем, что у нас есть потенциал для того, чтобы усилить свой состав".

Читайте такжеБывший хавбек Арсенала сравнил Эмери с Артетой, а также рассказал о причине его неудач в Англии

"Мы занимаемся этим вопросом. Нам стоит оценить ситуацию, поскольку она меняется каждую неделю. На данный момент у нас есть определенные проблемы с доступностью игроков, но я уверен, что через несколько недель мы будем в гораздо лучшем положении", — добавил Артета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что шесть защитников "Арсенала", включая Александра Зинченко, пропустили тренировку перед следующим матчем в Лиге чемпионов против "Монако". Этот матч состоится сегодня, 11-го декабря. Начало игры в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Монца хочет арендовать талантливого хавбека Челси
yellow-arrow
Челси не собирается отпускать одного из центральных защитников в зимнее трансферное окно
yellow-arrow
Ньюкасл следит за вингером чемпиона Эредивизии
Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости