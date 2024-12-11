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Артета не исключил возможности усиления состава Арсенала в январе
Тренер канониров говорит, что клуб уже работает над этим вопросом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отметил, что клуб может воспользоваться зимним трансферным окном для того, чтобы усилить состав команды.
"Это окно дает нам возможность укрепить команду, если мы чувствуем, что это нужно сделать. Мы понимаем, что у нас есть потенциал для того, чтобы усилить свой состав".
"Мы занимаемся этим вопросом. Нам стоит оценить ситуацию, поскольку она меняется каждую неделю. На данный момент у нас есть определенные проблемы с доступностью игроков, но я уверен, что через несколько недель мы будем в гораздо лучшем положении", — добавил Артета.
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Напомним, что шесть защитников "Арсенала", включая Александра Зинченко, пропустили тренировку перед следующим матчем в Лиге чемпионов против "Монако". Этот матч состоится сегодня, 11-го декабря. Начало игры в 22:00.
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