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Капитан Арсенала - о критике в сторону команды: Мне смешно наблюдать за тем, что говорят люди
Лидер канониров сосредоточен на результатах
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор во время пресс-конференции накануне игры с "Монако" в Лиге чемпионов ответил на вопрос журналиста о критике в адрес команды об их стратегии во время угловых.
"Смешно наблюдать за тем, как люди вдруг люди начинают критиковать вас за то, что вы в чем-то очень хороши. Мне кажется, что даже Микель Артета говорил, что мы хотим быть лучшими во всем, что мы, собственно, и делаем. Стандартные положения являются важной частью футбола. Это то, в чем мы действительно хотим быть лучшими. Сейчас у нас все складывается очень хорошо, поэтому мы должны продолжать играть так и в дальнейшем, если нам удается реализовывать свои моменты".
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Напомним, что "Арсенал" является лучшей командой в АПЛ по количеству забитых голов после угловых, забив уже 23 гола после этих стандартных положений, начиная с прошлого сезона.
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