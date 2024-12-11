Ключевой игрок Вулверхэмптона может отказаться от продления контракта с клубом

Команда Гари О'Нила находится в очень сложном положении. "Вулверхэмптон" одержал лишь две победы и три ничьи в 15 матчах чемпионата и занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Однако, "волки" пытаются удержать ключевых игроков команды, в частности Матеуса Кунью, на которого есть спрос среди других клубов АПЛ, предложив бразильцу новое соглашение на улучшенных условиях.

Зато по информации Football Insider, 25-летний нападающий намерен отклонить предложение о новом контракте от руководства "Вулверхэмптона". "Волки" не желают отпускать его посреди борьбы за выживание, и в клубе считают, что сделка, скорее всего, состоится летом.

Добавим, что в этом сезоне Матеус Кунья провел 16 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.