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Ключевой игрок Вулверхэмптона может отказаться от продления контракта с клубом

Англия

Волкам как-то надо будет решить эту проблему

Ключевой игрок Вулверхэмптона может отказаться от продления контракта с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Гари О'Нила находится в очень сложном положении. "Вулверхэмптон" одержал лишь две победы и три ничьи в 15 матчах чемпионата и занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Однако, "волки" пытаются удержать ключевых игроков команды, в частности Матеуса Кунью, на которого есть спрос среди других клубов АПЛ, предложив бразильцу новое соглашение на улучшенных условиях.

Зато по информации Football Insider, 25-летний нападающий намерен отклонить предложение о новом контракте от руководства "Вулверхэмптона". "Волки" не желают отпускать его посреди борьбы за выживание, и в клубе считают, что сделка, скорее всего, состоится летом.

Добавим, что в этом сезоне Матеус Кунья провел 16 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.

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Вулверхэмптон Матеус Кунья
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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