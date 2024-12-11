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Унаи Эмери после победы над Лейпцигом: У нас есть возможность побороться за восьмерку лучших

Англия

В последних двух матчах львы будут иметь не самых сильных соперников

Унаи Эмери после победы над Лейпцигом: У нас есть возможность побороться за восьмерку лучших

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "Астон Вилла" на выезде сумела вырвать победу у "Лейпцига" со счетом 3:2. На послематчевой пресс-конференции тренер бирмингемцев Унаи Эмери отметил, что они поборются за прямую путевку в 1/8 финала.

"Болельщики были здесь с нами, и они были фантастическими. Они очень помогают нам всегда в этом соревновании, и сегодня также, и мы добыли эти три очка, потому что чувствовали себя комфортно. Сейчас у нас 13 очков, и мы должны быть счастливы, но мы должны держать баланс. В этом соревновании мы сейчас находимся в топ-24, возможно, в топ-16, но у нас есть возможность, выиграв сегодня, побороться за восьмерку лучших. Мы будем работать для этого", - заявил Унаи Эмери.

Отметим, что в последних двух турах Лиги чемпионов "Астон Вилла" сыграет против "Монако" (на выезде) и "Селтика" (дома).

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
Астон Вілла
Опубликовал: Александр Гресь
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