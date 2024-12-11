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Три клуба АПЛ проявляют интерес к молодому таланту Лиона
Об этом информирует Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эрнест Нуама еще в прошлом сезоне зарекомендовал себя как один из перспективных игроков в атакующей линии "Лиона". Учитывая тяжелое финансовое положение "ткачей", некоторые клубы Премьер-лиги нацелились на 21-летнего вингера.
Сообщается, что "Фулхэм", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в услугах ганца. Эти команды активизируют свои усилия по трансферу игрока "Лиона" в январе, но пока неясно, чего хочет сам футболист. По данным transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 18 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Эрнест Нуама провел 13 матчей и отметился одним ассистом.
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