Три клуба АПЛ проявляют интерес к молодому таланту Лиона

Эрнест Нуама еще в прошлом сезоне зарекомендовал себя как один из перспективных игроков в атакующей линии "Лиона". Учитывая тяжелое финансовое положение "ткачей", некоторые клубы Премьер-лиги нацелились на 21-летнего вингера.

Сообщается, что "Фулхэм", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в услугах ганца. Эти команды активизируют свои усилия по трансферу игрока "Лиона" в январе, но пока неясно, чего хочет сам футболист. По данным transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 18 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Эрнест Нуама провел 13 матчей и отметился одним ассистом.