Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шпоры готовы продать своего опорника в следующем году
Игрок не оправдал надежд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ив Биссума перешел в "Тоттенхэм" летом 2022 года за начальную сумму в 25 млн фунтов стерлингов, которая выросла до 35 млн фунтов стерлингов после того, как были учтены дополнительные опции. Однако, 28-летний игрок так и не смог набрать стабильную форму в "шпорах" и это может иметь для него определенные последствия.
По информации TEAMtalk, лондонцы готовы продать малийца в 2025 году и откроют двери для потенциальных предложений по звезде. Частые травмы и неспособность игрока стать лидером полузащиты привели к тому, что Анге Постекоглу рассматривает продажу 28-летнего футболиста. Кроме того, у них есть два хороших молодых варианта в лице Арчи Грея и Лукаса Бергвалля, поэтому это может привести к тому, что карьера малийца в "шпорах" будет подходить к своему концу.
Добавим, что в этом сезоне Ив Биссума провел 17 матчей и отметился 2 забитыми мячами голами.
Популярное сейчас
- Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины
- "Дончане под мюнхенскими колесами". Шахтер – Бавария. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Неожиданно. В Лиге Чемпионов определилась первая вылетевшая команда
- Матч команды украинца в АПЛ был перенесен: известная причина
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку