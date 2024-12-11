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Шпоры готовы продать своего опорника в следующем году

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Игрок не оправдал надежд

Шпоры готовы продать своего опорника в следующем году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ив Биссума перешел в "Тоттенхэм" летом 2022 года за начальную сумму в 25 млн фунтов стерлингов, которая выросла до 35 млн фунтов стерлингов после того, как были учтены дополнительные опции. Однако, 28-летний игрок так и не смог набрать стабильную форму в "шпорах" и это может иметь для него определенные последствия.

По информации TEAMtalk, лондонцы готовы продать малийца в 2025 году и откроют двери для потенциальных предложений по звезде. Частые травмы и неспособность игрока стать лидером полузащиты привели к тому, что Анге Постекоглу рассматривает продажу 28-летнего футболиста. Кроме того, у них есть два хороших молодых варианта в лице Арчи Грея и Лукаса Бергвалля, поэтому это может привести к тому, что карьера малийца в "шпорах" будет подходить к своему концу.

Добавим, что в этом сезоне Ив Биссума провел 17 матчей и отметился 2 забитыми мячами голами.

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Тоттенхэм (Лондон) Ив Биссума
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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