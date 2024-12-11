Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед готов попрощаться со значительной частью футболистов
Английский клуб готовится к возможной чистке состава в следующем году
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" может лишиться значительного количества игроков в следующем году.
По информации от Флориана Плеттенберга, в клубе соглашаются с мнением о том, что более половины игроков команды являются серьезными кандидатами на продажу в следующем году. Англичане готовы рассматривать предложения, если они будут поступать в зимнее и летнее трансферное окно.
Также отмечается, что Рубен Аморим будет иметь возможность полностью перестроить команду, если возникнет потребность в немедленном усилении. Планируется продажа игроков, на которых португалец не рассчитывает в долгосрочной перспективе.
Считается, что сейчас у "Манчестер Юнайтед" есть лишь несколько неприкосновенных футболистов: Амад Диалло, Кобби Майну, Нуссаир Мазрауи, Маттис Де Лигт, Лени Йоро, Андре Онана, Бруну Фернандеш и еще несколько основных игроков команды.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что за последние два сезона "МЮ" потратил на трансферы более 400 миллионов евро. Сейчас "красные дьяволы" занимают лишь 13-е место в турнирной таблице АПЛ.
Популярное сейчас
- Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины
- Один из самых известных клубов АПЛ сделал трансфер Мудрика приоритетным на зиму, – SixSports
- Салах ворвался в рейтинг лучших бомбардиров в истории ЛЧ
- Матч команды украинца в АПЛ был перенесен: известная причина
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку