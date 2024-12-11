Манчестер Юнайтед готов попрощаться со значительной частью футболистов

"Манчестер Юнайтед" может лишиться значительного количества игроков в следующем году.

По информации от Флориана Плеттенберга, в клубе соглашаются с мнением о том, что более половины игроков команды являются серьезными кандидатами на продажу в следующем году. Англичане готовы рассматривать предложения, если они будут поступать в зимнее и летнее трансферное окно.

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Также отмечается, что Рубен Аморим будет иметь возможность полностью перестроить команду, если возникнет потребность в немедленном усилении. Планируется продажа игроков, на которых португалец не рассчитывает в долгосрочной перспективе.

Считается, что сейчас у "Манчестер Юнайтед" есть лишь несколько неприкосновенных футболистов: Амад Диалло, Кобби Майну, Нуссаир Мазрауи, Маттис Де Лигт, Лени Йоро, Андре Онана, Бруну Фернандеш и еще несколько основных игроков команды.

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Напомним, что за последние два сезона "МЮ" потратил на трансферы более 400 миллионов евро. Сейчас "красные дьяволы" занимают лишь 13-е место в турнирной таблице АПЛ.