Мареска похвалил сверхрезультативного атакующего хавбека Челси

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска похвалил своего звездного полузащитника, назвав его одним из лучших футболистов в Англии.

"В Англии играет очень много замечательных футболистов. Я уверен, что Коул Палмер один из них, он просто фантастический игрок. Ему всего 21 год, но он имеет потенциал стать футболистом мирового уровня, поэтому ему стоит продолжать учиться и самосовершенствоваться".

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Добавим, что на данный момент Коул Палмер провел 48 матчей в составе "синих", отметившись 33 голами и 17 ассистами за лондонский клуб в чемпионате Англии.