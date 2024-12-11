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Один из клубов АПЛ готов предложить работу для Жозе Моуринью
Неожиданный вариант для именитого тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" готов предложить для Жозе Моуринью должность главного тренера в команде.
Согласно сообщениям в турецких СМИ, "волки" могут заплатить "Фенербахче" около 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать контракт с 61-летним Моуринью.
Однако, как отмечает издание TEAMtalk, правление "Вулверхэмптона" может дать Гари О'Нилу шанс на исправление ситуации, они считают, что ему удастся это сделать. Сейчас "волки" занимают предпоследнее место в АПЛ.
Как известно, этот клуб имеет прочную связь с подписанием многих португальских игроков и назначением тренеров из этой страны, однако возможное назначение Жозе Моуринью считается маловероятным.
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Напомним, что Жозе Моуринью возглавил "Фенербахче" летом 2024 года. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 2026 года.
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