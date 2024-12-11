Один из клубов АПЛ готов предложить работу для Жозе Моуринью

"Вулверхэмптон" готов предложить для Жозе Моуринью должность главного тренера в команде.

Согласно сообщениям в турецких СМИ, "волки" могут заплатить "Фенербахче" около 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать контракт с 61-летним Моуринью.

Читайте также Моуринью развеял слухи о переходе Роналду в Фенербахче

Однако, как отмечает издание TEAMtalk, правление "Вулверхэмптона" может дать Гари О'Нилу шанс на исправление ситуации, они считают, что ему удастся это сделать. Сейчас "волки" занимают предпоследнее место в АПЛ.

Как известно, этот клуб имеет прочную связь с подписанием многих португальских игроков и назначением тренеров из этой страны, однако возможное назначение Жозе Моуринью считается маловероятным.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил "Фенербахче" летом 2024 года. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 2026 года.