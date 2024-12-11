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Манчестер Сити хочет обойти Ливерпуль в борьбе за подписание звездного хавбека Аталанты

Англия

Оба английских топ-клуба ищут опорника

Манчестер Сити хочет обойти Ливерпуль в борьбе за подписание звездного хавбека Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" заинтересованы в подписании звездного хавбека "Аталанты".

По информации от источников издания CaughtOffside, "Манчестер Сити" настаивает на трансфере 25-летнего бразильского полузащитника "Аталанты" Эдерсона, поскольку они ищут замену травмированному Родри.

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Ожидается, что руководство "горожан" активизирует все свои усилия, чтобы выиграть гонку за Эдерсона, поскольку за игроком также внимательно следит "Ливерпуль". Стоимость трансфера составит около 60 миллионов евро. Известно, что игрок заинтересован в возможном переходе, однако "Аталанта" не отпустит его в зимнее трансферное окно.

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В этом сезоне Эдерсон провел 21 матч за "Аталанту", отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его стоимость, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 40 миллионов евро.

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Аталанта (Бергамо) Ливерпуль Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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