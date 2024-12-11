Легендарный экс-форвард Ливерпуля - о Слоте: Он знает, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи

Легендарный бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер поделился своими впечатлениями касаемо Арне Слота и его команды в эксклюзивном интервью для Setanta Sports.

"Арне Слот принял очень сильную команду. Он уже продемонстрировал свой собственный стиль. Заметно, как эта команда отличается от той, что была в прошлом сезоне, поэтому я доверяю ему, как тренеру "Ливерпуля".

Он доверяет своим игрокам, которые показали невероятное начало сезона. Мне очень нравится то, как он относится к своей работе, как он приспосабливается к АПЛ. Он знает, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи. Возможно, кажется, что у него все получается легко, но он просто принимает верные решения".