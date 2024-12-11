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Легендарный экс-форвард Ливерпуля - о Слоте: Он знает, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи

Англия

Бывший нападающий красных доверяет новому тренеру команды

Легендарный экс-форвард Ливерпуля - о Слоте: Он знает, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер поделился своими впечатлениями касаемо Арне Слота и его команды в эксклюзивном интервью для Setanta Sports.

"Арне Слот принял очень сильную команду. Он уже продемонстрировал свой собственный стиль. Заметно, как эта команда отличается от той, что была в прошлом сезоне, поэтому я доверяю ему, как тренеру "Ливерпуля".

Он доверяет своим игрокам, которые показали невероятное начало сезона. Мне очень нравится то, как он относится к своей работе, как он приспосабливается к АПЛ. Он знает, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи. Возможно, кажется, что у него все получается легко, но он просто принимает верные решения".

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"Я понимаю, что это только начало его пути, поэтому еще рано делать какие-то выводы. Думаю, что все очень довольны тем, как сейчас идут дела у команды. Поэтому, как болельщик "Ливерпуля", я могу пожелать ему только продолжать выполнять работу в таком же ритме", — сказал Фаулер в программе "Двумя словами" на ютуб-канале Setanta Sports.

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Добавим, что Робби Фаулер провел за "Ливерпуль" 369 матчей во всех турнирах. Он является одним из лучших бомбардиров в истории клуба, забив 183 гола в составе "красных".

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Робби Фаулер Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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