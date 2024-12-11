Европейские клубы следят за ситуацией с нападающим Вулверхэмптона

Несколько европейских клубов внимательно следят за ситуацией 28-летнего нападающего "Вулверхэмптона" перед зимним трансферным окном. Его действующий контракт действует до 2028 года.

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Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, Хван Хи Чхан остается в списке трансферных целей нескольких клубов на 2025 год. Несмотря на то, что летом "волки" отклонили предложение от "Марселя" в размере 25 миллионов евро, считая своего игрока неприкосновенным, интерес к нему остается активным, поскольку команда Гари О'Нила находится сейчас в сложном положении, занимая предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В этом сезоне южнокорейский нападающий принял участие в 11 матчах своей команды, однако голевыми действиями ему еще не удалось отличиться. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.