Фаулер - о гонке за титул АПЛ: Манчестер Сити все еще может опередить Ливерпуль

Бывший нападающий "Ливерпуля" и живая легенда клуба Робби Фаулер рассказал свои ожидания от гонки за титул АПЛ в этом сезоне в эксклюзивном интервью для Setanta Sports.

"Я думаю, что "Манчестер Сити" все еще может опередить "Ливерпуль". Я знаю, что "Сити" сейчас переживает невероятно тяжелый период, но они выиграли четыре титула АПЛ подряд. Они выиграли шесть из семи последних чемпионатов, так что мы все знаем, что это невероятная команда".

"Мы знаем, что "Ман Сити" имеет великолепный состав, и знаем, что они способны на невероятные победные серии. Не говоря уже о том, что у них есть абсолютно гениальный менеджер. "Арсенал" тоже хорошая команда, в прошлом сезоне они приблизились к "Сити". Но, знаете, если кто-то финиширует выше "Манчестер Сити" в чемпионате Англии в этом сезоне, тот и выиграет лигу", — добавил Фаулер в программе "Двумя словами" на ютуб-канале Setanta Sports.

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Напомним, что "Ливерпуль" на данный момент является лидером в чемпионате Англии, имея в своем активе 35 очков и игру в запасе против "Эвертона". "Челси" находится на второй строчке с 31 очком, "Арсенал" - на третьей, набрав 29 очков после 15-ти сыгранных туров. "Манчестер Сити" остается на четвертой позиции с 27 баллами.