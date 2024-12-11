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Арсенал может подписать звезду Ювентуса
Влахович может сменить команду
Фото: twitter.com
Форвард "Ювентуса" Душан Влахович может присоединиться к "Арсеналу". Об этом сообщает издание TeamTalk.
Футболист уже длительное время находится в сфере интересов "канониров". Руководство "Арсенала" недавно установило контакт с окружением игрока, чтобы обсудить детали возможного трансфера.
Влахович - не единственный нападающий, который интересует "Арсенал". В шорт-листе лондонского клуба также фигурирует Александер Исак из "Ньюкасла", а также несколько других футболистов.
Контракт Душана с "Ювентусом" рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 65 миллионов евро. В текущем сезоне сербский форвард забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи в 17 матчах.
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