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Арсенал может подписать звезду Ювентуса

Англия

Влахович может сменить команду

Арсенал может подписать звезду Ювентуса

Фото: twitter.com

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Форвард "Ювентуса" Душан Влахович может присоединиться к "Арсеналу". Об этом сообщает издание TeamTalk.

Футболист уже длительное время находится в сфере интересов "канониров". Руководство "Арсенала" недавно установило контакт с окружением игрока, чтобы обсудить детали возможного трансфера.

Влахович - не единственный нападающий, который интересует "Арсенал". В шорт-листе лондонского клуба также фигурирует Александер Исак из "Ньюкасла", а также несколько других футболистов.

Контракт Душана с "Ювентусом" рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 65 миллионов евро. В текущем сезоне сербский форвард забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи в 17 матчах.

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Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Душан Влахович
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Источник:
TeamTalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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