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Тьерри Анри рассказал, кто из игроков нынешнего состава Арсенала впечатляет его больше всего

Англия

Легендарный игрок канониров похвалил звездного нападающего

Тьерри Анри рассказал, кто из игроков нынешнего состава Арсенала впечатляет его больше всего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший легендарный нападающий "Арсенала" Тьерри Анри лестно отозвался об одном из лидеров нынешнего состава "канониров", которого он считает своим любимым игроком на данный момент.

"В то время, когда я работал в академии "Арсенала", никто почти не говорил о Букайо Сака. Он просто был хорошим игроком, все это замечали. Я невероятно уважаю его за то, какой путь он прошел, чтобы стать тем, кем он является сейчас.

Он мой любимый игрок на протяжении длительного времени. Он просто невероятный игрок, но я никогда бы не подумал, что он сможет достичь такого уровня. А сейчас он является основным футболистом сборной Англии и "Арсенала".

Меня поражает его прогресс. Против него очень трудно защищаться, он делает результативные передачи, забивает голы, он прекрасно исполняет пенальти. Я недавно сказал, что ему стоит начать работать над штрафными ударами", — сказал Анри в интервью для BBC.

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Добавим, что в этом сезоне Букайо Сака забил 7 голов и отдал 11 ассистов в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

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Источник:
BBC Match Of The Day
Опубликовал: Андрей Журба
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