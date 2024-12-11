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Бывший защитник Арсенала считает, что команде Артеты необходимо выиграть титул, чтобы закрепить свой успех

Англия

Иначе все старания будут напрасными

Бывший защитник Арсенала считает, что команде Артеты необходимо выиграть титул, чтобы закрепить свой успех

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун стал героем свежего эпизода подкаста Дэвида Симена, бывшего голкипера "канониров", с которым они обсудили перспективы команды Микеля Артеты.

"Мы хотим, чтобы это поколение "Арсенала" могло получить тот важный опыт, который был у нас", — говорит Киоун. Если они не смогут выиграть титул в ближайшее время, их команда может развалиться. Появится очень серьезное давление на тренера. Они достигают значительных успехов, но они должны выиграть титул, чтобы зацементировать этот успех".

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Напомним, что в последний раз "Арсенал" побеждал в чемпионате Англии в сезоне 2003/04, когда команда Арсена Венгера не проиграла ни одного из 38-ми матчей. Мартин Киоун был частью состава "канониров" в той победной кампании.

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Арсенал (Лондон) Мартин Киоун
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Источник:
Seaman Says
Опубликовал: Андрей Журба
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