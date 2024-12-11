Бывший защитник Арсенала считает, что команде Артеты необходимо выиграть титул, чтобы закрепить свой успех

Легендарный экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун стал героем свежего эпизода подкаста Дэвида Симена, бывшего голкипера "канониров", с которым они обсудили перспективы команды Микеля Артеты.

"Мы хотим, чтобы это поколение "Арсенала" могло получить тот важный опыт, который был у нас", — говорит Киоун. Если они не смогут выиграть титул в ближайшее время, их команда может развалиться. Появится очень серьезное давление на тренера. Они достигают значительных успехов, но они должны выиграть титул, чтобы зацементировать этот успех".

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Напомним, что в последний раз "Арсенал" побеждал в чемпионате Англии в сезоне 2003/04, когда команда Арсена Венгера не проиграла ни одного из 38-ми матчей. Мартин Киоун был частью состава "канониров" в той победной кампании.