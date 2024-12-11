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Скауты нескольких английских топ-клубов присутствовали на матче бывшей команды Аморима
Представители этих команд следили не за игроками Спортинга
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представители скаутских отделов нескольких английских топ-клубов присутствовали на игре между "Спортингом" и "Брюгге" (2:1) в Лиге чемпионов.
Как сообщает издание TBR Football, скауты "Челси", "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за 20-летним центральным защитником бельгийского клуба Хоэлем Ордоньесом, которого они очень высоко оценивают. Молодой и очень перспективный игрок сборной Эквадора длительное время находится в списке потенциальных целей этих команд.
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В этом сезоне Хоэль Ордоньес провел 19 матчей за "Брюгге", отметившись одним голом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.
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