Скауты нескольких английских топ-клубов присутствовали на матче бывшей команды Аморима

Представители скаутских отделов нескольких английских топ-клубов присутствовали на игре между "Спортингом" и "Брюгге" (2:1) в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание TBR Football, скауты "Челси", "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за 20-летним центральным защитником бельгийского клуба Хоэлем Ордоньесом, которого они очень высоко оценивают. Молодой и очень перспективный игрок сборной Эквадора длительное время находится в списке потенциальных целей этих команд.

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В этом сезоне Хоэль Ордоньес провел 19 матчей за "Брюгге", отметившись одним голом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.