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Ливерпуль хочет продолжить сотрудничество со своим звездным вингером
Начались переговоры о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" стремится сохранить в своих рядах звездного египетского правого вингера Мохамеда Салаха.
По информации Николо Скиры, "красные" уже начали переговоры с футболистом о продлении контракта. Руководство клуба желает заключить с футболистом новое соглашение, которое будет действовать до 2027 года.
Напомним, что контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в июне 2025 года. Мохамед в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал 12 ассистов.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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