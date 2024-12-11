Ливерпуль хочет продолжить сотрудничество со своим звездным вингером

"Ливерпуль" стремится сохранить в своих рядах звездного египетского правого вингера Мохамеда Салаха.

По информации Николо Скиры, "красные" уже начали переговоры с футболистом о продлении контракта. Руководство клуба желает заключить с футболистом новое соглашение, которое будет действовать до 2027 года.

Напомним, что контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в июне 2025 года. Мохамед в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал 12 ассистов.