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Манчестер Юнайтед хочет подписать 17-летнего парагвайского защитника
Красные дьяволы интересуются Диего Леоном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продолжает активно работать над пополнением своей молодежной академии.
По информации The Athletic, "красные дьяволы" интересуются 17-летним левым защитником "Серро Портеньо" Диего Леоном.
"Манчестер Юнайтед" видит в Леоне большой потенциал и считает его одним из самых талантливых молодых защитников. Поскольку Леону исполнится 18 лет в апреле следующего года, "МЮ" имеет возможность оформить с ним контракт, который вступит в силу после достижения игроком совершеннолетия.
Диего провел 19 матчей в составе "Серро Портеньо" в чемпионате Парагвая, в которых забил 2 гола.
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