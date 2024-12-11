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Манчестер Юнайтед хочет подписать 17-летнего парагвайского защитника

Англия

Красные дьяволы интересуются Диего Леоном

Манчестер Юнайтед хочет подписать 17-летнего парагвайского защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продолжает активно работать над пополнением своей молодежной академии.

По информации The Athletic, "красные дьяволы" интересуются 17-летним левым защитником "Серро Портеньо" Диего Леоном.

"Манчестер Юнайтед" видит в Леоне большой потенциал и считает его одним из самых талантливых молодых защитников. Поскольку Леону исполнится 18 лет в апреле следующего года, "МЮ" имеет возможность оформить с ним контракт, который вступит в силу после достижения игроком совершеннолетия.

Диего провел 19 матчей в составе "Серро Портеньо" в чемпионате Парагвая, в которых забил 2 гола.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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