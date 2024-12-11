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Клуб Премьер-Лиги интересуется центрбеком Барселоны
Руководство Барсы не планирует предлагать Кристенсену новое соглашение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финансовые трудности заставляют "Барселону" искать пути для решения этой проблемы, и одним из вариантов может стать продажа центрбека Андреаса Кристенсена.
По информации Football-Еѕраna, датчанин может покинуть каталонский клуб следующим летом. Футболистом интересуется "Ньюкасл". "Сороки" уже начали переговоры с агентом Андреаса.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года, но руководство "Барсы" не планирует предлагать ему новое соглашение.
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