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Клуб Премьер-Лиги интересуется центрбеком Барселоны

Англия

Руководство Барсы не планирует предлагать Кристенсену новое соглашение

Клуб Премьер-Лиги интересуется центрбеком Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Финансовые трудности заставляют "Барселону" искать пути для решения этой проблемы, и одним из вариантов может стать продажа центрбека Андреаса Кристенсена.

По информации Football-Еѕраna, датчанин может покинуть каталонский клуб следующим летом. Футболистом интересуется "Ньюкасл". "Сороки" уже начали переговоры с агентом Андреаса.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года, но руководство "Барсы" не планирует предлагать ему новое соглашение.

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Барселона Ньюкасл Андреас Кристенсен
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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