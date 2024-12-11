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Нойер решил подать апелляцию относительно его дисквалификации на два матча Кубка Германии

Англия

12 декабря состоится рассмотрение дела

Нойер решил подать апелляцию относительно его дисквалификации на два матча Кубка Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не согласен с решением дисциплинарного комитета Немецкого футбольного союза относительно его дисквалификации на два матча Кубка Германии. Об этом сообщает издание Bild.

Завтра, 12 декабря, состоится рассмотрение апелляции Нойера. Голкипер, несмотря на травму ребра, желает принять участие в заседании в онлайн-режиме, чтобы отстоять свою позицию.

Напомним, что Мануэль получил первую красную карточку в карьере в кубковом матче против "Байера".

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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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