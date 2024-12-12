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Арсенал установил достижение в домашних матчах
До рекорда осталось 4 матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" установил достижение в домашних матчах.
"Арсенал" не проигрывает в 14-ти матчах во всех турнирах (12 побед и 2 ничьих). Это лучший результат Микеля Артеты. Лучший результат английского клуба – 18 матчей с марта по ноябрь 2017 года при Арсене Венгере.
"Арсенал" в последний раз проигрывал дома 14 апреля 2024 года "Астон Вилле" в Английской Премьер-Лиге.
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Напомним, "Арсенал" в Английской Премьер-Лиге занимает 3-е место с 29-ю баллами и 3-е место в общей таблице Лиги Чемпионов, набрав 13 очков.
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