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Арсенал установил достижение в домашних матчах

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До рекорда осталось 4 матча

Арсенал установил достижение в домашних матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" установил достижение в домашних матчах.

"Арсенал" не проигрывает в 14-ти матчах во всех турнирах (12 побед и 2 ничьих). Это лучший результат Микеля Артеты. Лучший результат английского клуба – 18 матчей с марта по ноябрь 2017 года при Арсене Венгере.

"Арсенал" в последний раз проигрывал дома 14 апреля 2024 года "Астон Вилле" в Английской Премьер-Лиге.

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Напомним, "Арсенал" в Английской Премьер-Лиге занимает 3-е место с 29-ю баллами и 3-е место в общей таблице Лиги Чемпионов, набрав 13 очков.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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