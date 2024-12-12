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В последних 9 матчах Манчестер Сити пропустил больше всех среди команд топ-5 евролиг

Англия
Обновлено

Еще одно специфическое мини-достижение горожан в ужасном отрезке

В последних 9 матчах Манчестер Сити пропустил больше всех среди команд топ-5 евролиг

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский гранд пропустил 21 гол в предыдущих 9 встречах с начала ноября. Это самый большой показатель среди участников ведущих европейских чемпионатов.

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Вчера команда Пепа Гвардиолы уступила "Ювентусу" (0:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В упомянутом отрезке "горожане" восемь раз пропускали по меньшей мере дважды. Исключением стал поединок против "Ноттингема" (3:0).

В последних десяти встречах "Манчестер Сити" оформил всего одну викторию над "Форестом". В трех матчах "горожане" даже не отмечались. 15 декабря коллектив сыграет на "Этихад" в дерби с МЮ.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Александр Симченко
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