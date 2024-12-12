В последних 9 матчах Манчестер Сити пропустил больше всех среди команд топ-5 евролиг

Английский гранд пропустил 21 гол в предыдущих 9 встречах с начала ноября. Это самый большой показатель среди участников ведущих европейских чемпионатов.

Читайте также Гвардиола: Я не буду тренировать ни один другой клуб после Манчестер Сити

Вчера команда Пепа Гвардиолы уступила "Ювентусу" (0:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В упомянутом отрезке "горожане" восемь раз пропускали по меньшей мере дважды. Исключением стал поединок против "Ноттингема" (3:0).

В последних десяти встречах "Манчестер Сити" оформил всего одну викторию над "Форестом". В трех матчах "горожане" даже не отмечались. 15 декабря коллектив сыграет на "Этихад" в дерби с МЮ.