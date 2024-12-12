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Вулверхэмптон стремится сохранить своего защитника по окончании этого сезона

Англия

У игрока скоро заканчивается контракт с клубом

Вулверхэмптон стремится сохранить своего защитника по окончании этого сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нелсон Семеду уже четыре года выступает в составе "Вулверхэмптона". После прихода в английский клуб, португалец сразу же закрепился в стартовом составе команды, играя на позиции правого защитника. Впрочем, "волки" рискуют потерять этого игрока.

По информации Express & Star, у Семеду летом 2025 года завершается контракт с клубом и в январе он сможет вести переговоры с другими командами и подписать предконтрактное соглашение, которое позволит ему покинуть "волков" в конце сезона. В то же время "Вулверхэмптон" не хочет терять защитника и стремится удержать его. Руководство клуба скоро предложит португальцу новое соглашение, однако неизвестно согласится ли игрок на эти условия, поскольку они сейчас борются за выживание и рискуют вылететь в Чемпионшип. Д

обавим, что в этом сезоне Нелсон Семеду провел 14 матчей и отметился 2 ассистами.

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Вулверхэмптон Нелсон Семеду
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Источник:
Express & Star
Опубликовал: Александр Гресь
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