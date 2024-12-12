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Ливерпуль раздумывает над трансфером форварда Брайтона
Правда, осуществить это приобретение будет нелегко
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Неопределенность с будущим Салаха в составе "красных", вынуждает клуб к поиску альтернативных вариантов в линии нападения. По информации Universo Online, "Ливерпуль" нацелился на Жоао Педро из "Брайтона".
Известно, что "мерсисайдцы" намерены начать переговорный процесс уже в январе, учитывая, что "Брайтон" является одним из самых сложных клубов на рынке Англии. Также на бразильца претендуют другие клубы ("Арсенал", "МЮ"), поэтому будет существовать серьезная борьба за подписание 23-летнего игрока. "Ливерпулю" также стоит учитывать, что за него придется выложить не менее 50 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в этом сезоне Жоао Педро провел 9 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.
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