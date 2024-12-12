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Кристал Пэлес зимой нацелился на прошлогоднего победителя Кубка Либертадорес
Лондонцам надо улучшать свои результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Оливера Гласнера, которая летом потеряла француза Майкла Олизе, забила лишь 14 голов в этом сезоне - это второй наименьший показатель в АПЛ. Поэтому "Кристал Пэлас" хочет найти универсального форварда, который поможет команде спастись от вылета из лиги.
По информации Football Insider, "орлы" зимой нацелились на Джона Ариаса из "Флуминенсе". Считается, что скауты внимательно следят за прошлогодним победителем, которого уже давно связывают с потенциальным переходом в Премьер-лигу. Колумбиец преимущественно играет на правом фланге, но может сыграть и на левом, а также в роли оттянутого нападающего.По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 млн евро.
Добавим, что в этом году Джон Ариас провел 51 матч, где отметился 14 голами и 8 ассистами.
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