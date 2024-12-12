Агент Тонали прокомментировал его возможное возвращение в Серию А

Джузеппе Ризо, агент итальянского 24-летнего полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали, прокомментировал слухи о его возможном возвращении в Серию А.

"Сандро совершенно точно не рассматривает свое возвращение в Серию А. Сейчас он счастлив в Ньюкасле, счастлив играть в лучшем чемпионате мира. Он является кумиром для многих болельщиков "Ньюкасла", которые всегда поддерживали Сандро в каждую минуту", — приводит слова Ризо инсайдер Фабрицио Романо.

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Добавим, что в этом сезоне Сандро Тонали принял участие в 15 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Его действующий контракт с английским клубом действует до 2028 года.