  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Агент Тонали прокомментировал его возможное возвращение в Серию А
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Тонали прокомментировал его возможное возвращение в Серию А

Англия

Итальянский хавбек проводит свой второй год в Англии

Агент Тонали прокомментировал его возможное возвращение в Серию А

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Джузеппе Ризо, агент итальянского 24-летнего полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали, прокомментировал слухи о его возможном возвращении в Серию А.

"Сандро совершенно точно не рассматривает свое возвращение в Серию А. Сейчас он счастлив в Ньюкасле, счастлив играть в лучшем чемпионате мира. Он является кумиром для многих болельщиков "Ньюкасла", которые всегда поддерживали Сандро в каждую минуту", — приводит слова Ризо инсайдер Фабрицио Романо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Сандро Тонали принял участие в 15 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Его действующий контракт с английским клубом действует до 2028 года.

По теме
yellow-arrow
Защитник Арсенала - о победе в ЛЧ над Монако: Я хочу, чтобы мы прошли этот сезон без поражений
yellow-arrow
Челси объявил заявку на матч против Астаны. Нашлось ли в ней место Мудрику?
yellow-arrow
Кристал Пэлес зимой нацелился на прошлогоднего победителя Кубка Либертадорес
Ньюкасл Сандро Тонали
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости